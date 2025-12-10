Oyuncu Gonca Vuslateri anneliğini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların başarılı oyuncularından 38 yaşındaki Gonca Vuslateri, uzun süredir birlikte olduğu müzik dünyasının sevilen ismi Levent Yaşar ile 20 Mart’ta hayatlarını birleştirmişti.

Vuslateri, 26 Nisan’da kızı Asya’yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Hamilelik dönemi boyunca sıkça paylaşımda bulunan Gonca Vuslateri, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaştı.

Oyuncu, doğumun ardından kısa bir süre içinde setlere geri dönerek kariyerine hızla devam etti.

"23 KİLO VERDİM"

Doğum sonrasında hızla verdiği kilolar ise büyük merak uyandırdı. Takipçileri tarafından sıkça sorulan soruları yanıtlayan oyuncu, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Evet, böyle oldu, soranlar olacaktır." diyerek sürecini paylaştı.

"BUGÜN İLK İNGİLİZCE DERSİNİ ALDI"

Son olarak kızının büyüme sürecini anlatan oyuncu “Çok güzel sinirlenmeye başladı. Tepkiler gördükçe hoşuma gidiyor. Bugün ilk İngilizce dersini aldı. ‘What is this’ (Bu nedir?) dedi bana. Çok heyecanlandım. Bizim yardımcımız var onunla da Rusça konuşuyor. Hayranlıkla seyrediyorum. Beni çok değiştirdi ve yaşamın çok panikleyecek bir şey olmadığını anladım. Babaya aşık, ben de babama aşıktım.”