Oyuncu Yasemin Kay Allen, Pasifik Okyanusu'nda jet ski sürdü

Yeni projesi “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” ile ekranlara dönmeye hazırlanan Yasemin Kay Allen, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Denize ve deniz sporlarına ilgisi olduğu bilinen yetenekli oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Pasifik Okyanusu'nda şovunu yaptı. Güzel oyuncu, okyanusta jet ski kullandı.

KÖPEK BALIKLARIYLA YÜZMÜŞTÜ

Ünlü güzel geçtiğimiz Temmuz ayında da okyanusa dalarak köpek balıklarıyla yüzdüğü anları yayınlamıştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

O anlar için Allen, "Bu unutulmaz deneyim için canıgönülden teşekkür ederim. Okyanusun size neler göstereceğinin kimse sözünü veremiyor, o yüzden her sabah tekneye binerken beklentilerimi sahilde bıraktım. Her gün bambaşka canlılarla karşılaşacak kadar şanslıydık. Mobulalar, Giant oceanic manta, 6 farklı çeşit yunus (aralarında sudan atladıklarında kendi etraflarında dönen Spinner Yunusları favorim oldu), deniz aslanları ve 9 orca’nın olduğu bir pod.. Şükürler olsun." ifadelerini kullanmıştı.