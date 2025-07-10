Bodrum'da 11 milyar dolarlık teknede tanınan simaların tatil keyfi

Yaz sezonu açıldı, tanınan simalar soluğu Bodrum'da aldı.

Bodrum'da özellikle teknede keyif yapanlardan bazıları, kameralara yakalandı.

Bodrum'daki Cennet Koyu'nda hafta sonu bir sürat teknesinde çekilen fotoğraf, uzun süre konuşuldu.

4 TÜSİAD Başkanı, 3 holding sahibi ve 3 iş insanının yer aldığı fotoğrafın detayları ise sonradan belli oldu.

Teknedeki isimlerin kim olduğu, netleşti...

TEKNEDEKİ İSİMLER

Buna göre teknede; Bülent- Oya Eczacıbaşı, Cem-Ümit Boyner, Halis-Alev Komili, Sedat-Yasemin Aloğlu ve Nino-Sandra Erer çiftleri ve Güler Sabancı'nın olduğu belirtildi.

Teknedekilerden Halis Komili, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner ve Ümit Boyner TÜSİAD'ın (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) eski başkanları olarak biliniyor.

SERVETLERİ DE GÜNDEM OLDU

Güler Sabancı'nın 7 milyar dolar, Cem Boyner'in 2 milyar dolar, Bülent Eczacıbaşı'nın 1.3 milyar dolar, Halis Komili'nin 400 milyon dolar, Sedat Aloğlu'nun 200 milyon dolar ve Nino Erer'in ise 100 milyon dolar serveti bulunuyor.

11 MİLYAR DOLARLIK TUR

Buna göre, teknedekilerin servetlerinin toplamı tam 11 milyar dolar ediyor.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, her birinin Bodrum'da evleri ve lüks tekneleri olan bu patronlar, pazar gününü birlikte geçirdi.

Eczacıbaşı çiftinin Cennet Koyu'ndaki evinde toplanan patronlar, sürat teknesiyle Bodrum'un ünlü bir plajına gitti.

TEKNENİN ADI DA MANİDAR

Türkiye'nin en zenginlerini bir araya getiren sürat teknesinin adının "Win-Win" (Kazan Kazan olduğu belirtildi.