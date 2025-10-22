Bornozlu fotoğrafıyla gündem oldu! Çağlar Ertuğrul'dan açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Fazilet Hanım ve Kızları”, “Afili Aşk” ve “Teşkilat” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar Ertuğrul, bu kez bir dizi projesiyle değil, sosyal medyada hızla yayılan bornozlu fotoğrafıyla gündeme geldi.

BORNOZLU PAYLAŞIM OLAY OLDU

Ertuğrul’un adını kullanarak açılan sahte bir TikTok hesabından paylaşılan bornozlu bir fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Binlerce kullanıcı, fotoğrafın gerçekten oyuncuya ait olduğunu düşünerek paylaştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Duruma kayıtsız kalmayan Çağlar Ertuğrul, resmî TikTok hesabının linkini paylaşarak açıklama yaptı:

"BENİM DEĞİL"

“Benim eski paylaşımlarım üzerinden para ve etkileşim kazanabiliyorsunuz ama böyle ‘resmî hesap’ yazmayın. Adıma açılan hesaplar bana ait değil.”

Oyuncu, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda da uyardı ve sahte hesaplar üzerinden yapılan bu tür paylaşımların suç teşkil ettiğini hatırlattı.