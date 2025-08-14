Abone ol: Google News

Boşanacakları iddia ediliyordu! Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden yalanlama geldi

Ekranların ünlü çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, ‘boşanma’ iddialarını yaptıkları son paylaşımla yalanladı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 08:46
2016 yılında evlenip iki çocuk sahibi olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şu sıralar boşanma iddialarıyla gündeme geliyordu. 

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Özçivit" soyadını silmesiyle dikkat çekmişti.

İddialar sonrası Instagram hesabına Özçivit soyadını yeniden ekleyen güzel oyuncudan yeni bir hamle daha geldi.

BOŞANMA YOK KARESİ

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Evcen, eşi Burak Özçivit'le romantik bir karesini yayınladı. Çift, bu şekilde boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.

İkili, Fransa’nın turistik şehirleri Colmar ve Strazburg’a tatil yapmaya gitmiş, ikinci balaylarını geçirerek dinlenmişlerdi. Özçivit, tatilden sık sık paylaşım yaparak mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Çiftin mutlu evlilikleri magazin dünyasında örnek gösterilen ilişkilerden biri olmuştu.

İşte o kare;

