Boşanacak iddiasıyla gündemdeydi! Dilan Çıtak ve eşinden şaşırtan paylaşım geldi

Yıllardır babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla konuşulan şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek karakolluk olmuştu. Sürekli başka başka olaylarla gündem olan Çıtak, babasıyla da davalık olmuştu.

Çıtak'ın bu süreçte, eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürümüştü. Boşanması beklenen Çıtak ise son paylaşımında eşiyle romantik anlarını yayınladı.

"ŞAKA MUMU"

Eşinin doğum gününü kutladığı anları yayınlayan Çıtak, kutlama esnasında yaşadığı talihsizliklerden bahsederek "Zili çalmayın dedim adam kapıyı yumrukladı, sürpriz dedim annem hoparlörden aradı, sonunda da şaka mumu çıktı." dedi.

Ünlü şarkıcı, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.