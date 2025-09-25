Boşanma iddası vardı! Burak Özçivit çıkan iddialara isyan etti

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, gündemden düşmüyor.

Son zamanlarda boşanacakları yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca Burak Özçivit'in, tüm mal varlığını elden çıkaracağı da konuşulmuştu.

Londra tatilinde dönen ünlü çift, evliliklerinin sürdüğünü ve mutlu bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Haberleri sert bir dille yanıt veren çift, evliliklerinin sürdüğünü ve mutlu bir şekilde devam ettiğini belirtti.

"BIKTIK ARTIK"

Özçivit, “Yalan dolan bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın.” dedi.

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlilik yolunda adım atmıştı. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı ve Ocak 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.