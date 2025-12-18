İrem Derici sosyal medyadan nişanlısına seslendi! Nikah tarihi istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DJ Melih Kunukçu ile uzun süredir aşk yaşayan İrem Derici, güçlü sesi ve şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

TATİLDE KAVGA

Geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkan Derici, Amsterdam gezisi devam ederken sevgilisini takipten çıkıp fotoğrafları da silmişti. Derici'nin bu hamlesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.

Ayrılık iddiaları gündemdeyken ünlü şakıcı başka bir hamle yapmıştı. Derici Kunukçu ile olan fotoğraflarını yeniden Instagram hesabına yüklemişti ve ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

"BASKI YAPALIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık nişanlısına olan sevgisini dile getiren İrem Derici, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Nişanlısıyla bir karesini yayınlayan şarkıcı, "Ne zaman evleniyoruz? Haydi hepimiz baskı yapalım Melih Bey'e" ifadelerini kullandı.