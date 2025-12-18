Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı! Az kalsın nalları ben dikiyordum

Ünlü şarkıcı Onur Akın, "Sen Gidersen" şarkısının klip çekimleri için gittiği Kayseri'de ölümden döndü.

Akın, klip çekimi sırasında koşan atlardan bir tanesinin çarpması sonucu yere yığıldı.

Atın çarpmasıyla yere yığılan Akın, kısa süreli panik yarattı.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AZ KALSIN NALLARI BEN DİKİYORDUM"

Atların altında kalmaktan son anda kurtulan Akın, "Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu." sözleriye yaşadıklarını anlattı.