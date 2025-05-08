Boşanma iddialarıyla konuşuluyordu! Oyuncu Pelin Akil, New York'ta poz verdi

Haber Merkezi

İkiz kızlarının babası eşi Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil, uzun zamandır evliliğiyle gündemde.

Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı hatta boşanmayı düşündükleri iddiası, magazin manşetlerinde yer alıyordu.

REKLAMLAR İDDİASI

Son olarak Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanmayı ertelediği, bunun sebebinin ise bir reklam anlaşması olduğu söylenmişti. Akil, bu iddialar karşısında sessizliğini bozmuş ve 'Bu çok büyük bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?' ifadelerini kullanmıştı.

Bir dergi çekimi için NewYork'a giden Akil'in peş peşe verdiği pozlar, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.