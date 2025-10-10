Abone ol: Google News

Boşanma iddiasıyla gündemdeler! Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu'ndan yeni kare geldi

İhanet ve boşanma iddiasıyla gündemde olan magazin dünyasının ünlü çifti Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu’ndan, 'Boşanmıyoruz' karesi paylaşıldı.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 13:15
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun, eşi Yağmur Sarıoğlu’nu genç bir kadınla aldattığı iddiası gündeme gelmişti.

3 ÇOCUK VAR

Sabri Sarıoğlu ile üç çocuğunun annesi Yağmur Sarıoğlu'nun geçen ağustosta, 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti.

Haklarında birçok söylenti yayılan çiftten, iddiaları bitirecek fotoğraf geldi. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çift, paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu yalanladı. Çift, 2 ay sonra "Boşanmıyoruz" mesajı yayınlamış oldu.

