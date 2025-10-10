Boşanma iddiasıyla gündemdeler! Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu'ndan yeni kare geldi

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun, eşi Yağmur Sarıoğlu’nu genç bir kadınla aldattığı iddiası gündeme gelmişti.
3 ÇOCUK VAR
Sabri Sarıoğlu ile üç çocuğunun annesi Yağmur Sarıoğlu'nun geçen ağustosta, 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti.
Haklarında birçok söylenti yayılan çiftten, iddiaları bitirecek fotoğraf geldi. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çift, paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu yalanladı. Çift, 2 ay sonra "Boşanmıyoruz" mesajı yayınlamış oldu.