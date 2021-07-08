Britney Spears, çıplak fotoğraf paylaştı

Her yaptığı olay olan Britney Spears, son olarak Instagram'da yayınladığı fotoğrafla konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Britney Spears, bu defa da çıplak fotoğrafıyla gündeme geldi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı, sadece sırtının göründüğü fotoğrafını bale ayakkabıları emojisiyle paylaştı. Ancak Spears’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çoğu hayranından beğeni alsa da bazı takipçilerinin de “Böyle bir dönemde neden bu tip paylaşımlar yapıyor” diye yorum yapmasına neden oldu.

Spears, boşanma sonrası çöküşü ile 2008’den beri devam eden vasilik savaşında bu yıl yaşanan gelişmeler üzerine hayranlarından ve ünlü dostlarından destek aldı.