Bücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil, hastane paylaşımıyla korkuttu

Haber Merkezi

Bir dönemin popüler dizilerinden Bücür Cadı'da "Şehriye Teyze" olarak yer edinen Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, hastane odasından paylaştığı kareyle hayranlarını duygulandırdı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

"ÇOK ŞANSLIYIM"

"Hayatımda tanıdığım en şefkatli ve hocalık vasfına en mükemmel şekilde sahip olan çok sevgili ve çok sevimli olan hocamla karşılaştırdı hayat beni. Çok şanslı olduğuma inanıyorum. Göstermiş olduğunuz hekimlik örneğine teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu göstermesin."