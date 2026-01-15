Fatih Ürek'ten yeni haber! Avukatı açıklama yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evinde kalp krizi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçının son durumu hakkında avukatı Berrin Ayata tarafından yapılan açıklamada, sürecin doktorların gözetiminde sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini söyledi;

"TEDAVİYE DEVAM"

“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”