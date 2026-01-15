Halit Ergenç Londra’da börekçi açtı iddiası! Sosyal medyada yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meryem Uzerli ile başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl ile dünyaca ünlü bir isim haline gelen Halit Ergenç, 2009 yılında Bergüzar Korel’le evlenmiş, üç çocuklu, gözlerden uzak ama sağlam bir aile hayatı kurmuştu.

LONDRA'DA YAŞIYORLAR

Çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşen Ergenç'ten yeni bir haber geldi. Halit Ergenç'in İngiltere’nin başkenti Londra’da bir börekçi açtığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

İşte bu iddiaya gelen yorumlardan bazıları:

-Börek yemeye Londra'ya gidelim hünkarım

-Muhteşem Börek

-Kral kaybetse de yeniden kazanmayı bilir

-Yeniçeriler tepsi kaldırır artık

Çıkan iddialarla ilgili ünlü oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadı.