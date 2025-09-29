Bülent Ersoy'dan gündem olan sözler: Param çok aşk istiyorum



Türk sanat müziğinin 'Diva' olarak unvanı ile bilinen sanatçı, son konserinden izleyicisiyle sohbet etti.

AŞK İSTİYOR

Kendisini dinlmeye gelen hayranlarına içini döken Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Salon kahkahalara boğulurken, Ersoy’un sözleri dinleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kullanıcılar Diva’nın bu çıkışına yorum yağdırdı.