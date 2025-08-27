Bülent Şakrak doğum gününü küçük sevgilisiyle kutladı! Sosyal medyadan romantik pozlar paylaşıldı

Kendisi gibi oyuncu çocuğu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci'den tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Bülent Şakrak, aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

SEVGİLİLERİ HEP KÜÇÜK TERCİH EDİYOR

Daha önce gönlünü kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran oyuncu, bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ YAŞ KUTLAMASI

Bir süredir birlikte olan çift, doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Şakrak, romantik karelerini peş peşe yayınladı.

Doğum günü karelerini yayınlayan küçük sevgili, fotoğraflara şu notu düştü:

"Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey.. İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara."