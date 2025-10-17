Burcu Biricik, kızı Luna ile görüntülendi! Kızının güzelliğine yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterini canlandıran oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, Temmuz 2024'te ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

BURCU KENDİSİNİ DOĞURMUŞ

Biricik, bir arkadaşının evinden çıkarken kızı Luna ile birlikte Etiler'de görüntülendi. 2. Sayfa'da yer alan haberde; biraz huzursuz olan Luna için annesi Burcu Biricik, "Yeni aşı oldu ondan huysuzuz" dedi.

Ünlü oyuncunun güzel kızına yorum ve beğeni yağdı. Aynı annesine bezeyen Luna için "Burcu kendisini doğurmuş" yorumları yapıldı.