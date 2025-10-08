Abone ol: Google News

Burcu Biricik’in kızı Luna'nın son hali! Eğlenceli hallerini yayınladı

Ekranların güzel oyuncularından Burcu Biricik, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Luna ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 09:29
En son ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterini canlandıran oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz 2024'te ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

KIZINA BAKIYOR

Anne olduktan sonra ekranlara kısa bir ara veren oyuncu, minik kızıyla fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Fakat Biricik, fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü saklamayı tercih ediyor.

Ünlü isim, son olarak kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

