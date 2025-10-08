Burcu Biricik’in kızı Luna'nın son hali! Eğlenceli hallerini yayınladı

En son ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterini canlandıran oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.
Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz 2024'te ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.
KIZINA BAKIYOR
Anne olduktan sonra ekranlara kısa bir ara veren oyuncu, minik kızıyla fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Fakat Biricik, fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü saklamayı tercih ediyor.
Ünlü isim, son olarak kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.