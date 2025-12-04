Burcu Esmersoy: EYT'den emekli oldum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burcu Esmersoy, uzun bir süre sonra davette ortaya çıktı.

Gazetecilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Esmersoy, emekli olduğunu söyledi.

"6 YILDIR EMEKLİYİM"

Ünlü sunucu, gazetecilerle olan konuşmasında emekli olduğunu ifade etti.

"Emekli oldum zaten. Emekliyim bu arada."

Esmersoy'un emeklilik itirafı üzerine gazetecilerden neler yaptığına dair bir soru geldi.

"EYT'LİYİM"

Ünlü sunucu, emeklilikte neler yaptığıyla alakalı olarak şu sözleri kullandı:

"Her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum. Yaklaşık bir 6 senedir emekliyim. Evet EYT'liyim.

"HEPİMİZ EYT'LİYİZ"

Bizim bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için de çok mutluyum."