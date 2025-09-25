Burcu Esmersoy'un son paylaşımı olay oldu! Kocasını çıplak yayınladı

Geçtiğimiz yıllarda kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen 48 yaşındaki sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, büyük bir sosyal medya kazasıyla gündeme geldi.
Yatak odasında selfie çekimi yapıp sosyal medya hesabından paylaşan Esmersoy, yayınladığı kareyle olay olduı. Bir süre sonra paylaşımına baktığında büyük bir şok yaşadı.
KOCASINI ÇIPLAK PAYLAŞTI
Esmersoy'un kısa sürede paylaşımını sildiği görülürken, olay fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Esmersoy, yaptığı paylaşımda kocası Nazım Akmandil'i çıplak şekilde ifşaladı.
SİLSE DE KURTULAMADI
Kısa sürede detayı fark eden Esmersoy paylaşımını silse de görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.