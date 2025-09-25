Burcu Esmersoy'un son paylaşımı olay oldu! Kocasını çıplak yayınladı Yatak odasında kendi fotoğrafını çeken Burcu Esmersoy, arkadaki aynada kocasının çıplak halde göründüğünü fark edince hemen sildi. Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.