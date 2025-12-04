Burcu Kıratlı'dan özel hayat açıklaması: "Aşk iyileştirir"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların başarılı oyuncularından Burcu Kıratlı özel hayatıyla gündem olan isimlerden. Mag dergisine konuşan güzel oyuncu, aşk hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu.

AYNI KİŞİYLE 2 EVLİLİK YAPTI

2019 yılın şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da nikah masasına oturan ünlü çiftin evliliği 9 ay sürdü.

Birbirlerinden 20 gün ayrı kalabilen ünlü çift, aşklarına yeni bir şans vermiş ve Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti. Ancak Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ikinci evliliği de 15 ay sürdü. İkili, 2022'nin mayıs ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Bir dergiye verdiği röportajda aşk hayatı hakkında konuşan Burcu Kıratlı, aşkın gücüne dikkat çekti.

"AŞK İYİLEŞTİRİR"

Aşkın iyileştirdiğini belirten Kıratlı, şu ifadeleri kullandı: “Aşkın iyileştirme gücü kesinlikle var. Gerçek aşkın tabii. Âşık olduğunu sanmak ya da anlık heyecanı aşk sanmaktan bahsetmiyorum. Aşk çok güçlü bir duygu, çok güçlü bir bağ. Onu yakalamak zor, o yüzden hakkıyla yaşamak lazım.”

Kıratlı, “Aşk sizin için bir ilham mı, yoksa bir denge unsuru mu?” sorusuna “Aşkın olduğu yerde denge pek olmuyor. İlham tabii ki” yanıtını verdi.

"SONSUZ OLACAKMIŞ GİBİ"

Kıratlı’ya “Günümüz ilişkilerinde en çok eksik gördüğünüz duygu ya da değer nedir? Aşk hâlâ ‘sonsuzluk’ fikrini taşıyor mu?” sorusu da yöneltildi. Güzelö oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Sonsuzluk çok iddialı. Ama sonsuz olacakmış gibi yaşanan o aşka inanıyorum.

"Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, hele ki şu anki tüketim çağında ve zamanın bu kadar hızlandığı bir dönemde. O aşka, zamanın ve hayat koşullarının savaşında sahip çıkabildiğinde, arkasında durabildiğinde gerçek aşk oluyor zaten.

Bu dönemde eksik gördüğüm şey bu. Savaşmaktan, yaşamaktan korkuyorlar. Zaten o zaman diliminde sonsuz hissini duyacak kadar yüksek, sınırsız, korkusuz yaşadığında gerçek aşk oluyor bence.”