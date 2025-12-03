Abone ol: Google News

Burcu Özberk'in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik

Ekranların beğenilen oyuncularından Burcu Özberk, dedesinin hayatını kaybettiğini duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 09:16
  • Burcu Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın vefatını duyurdu.
  • Instagram'dan dedesinin fotoğrafını ve cenaze detaylarını paylaştı.
  • Cenaze 3 Aralık'ta Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacak.

Bir dönemin popüler gençlik dizilerinden Güneş'in Kızları'yla yıldızı parlayan başarılı oyuncu Burcu Özberk, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, son olarak acı bir haberi sevenleriyle paylaştı.

35 yaşındaki Özberk, Instagram hesabından yayımladığı mesajla, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın vefat ettiğini duyurdu.

"CANIM DEDEM"

Hayatını kaybeden dedesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, duygusal notta ''Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir.'' ifadelerini kullandı.

