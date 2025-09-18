Buse Terim'in büyük kızı Nil korkuttu: Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı. Artık bekar bir anne olan Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Terim, önceki gün yeni bir proje için evden çıkıp toplantıya gitmeye hazırlandığı anda gelen telefonla yaşadıklarını anlattı.

"BANA YETTİ"

Ünlü fenomen, arayanın büyük kızı Nil'in okulundaki hemşire olduğunu söyledi. Kızının düştüğünü duyunca tüm işlerini iptal edip hemen okula giden Buse Terim, "Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti. Neyse ki kırık, çıkık yok. Sadece doku zedelenmesi var." dedi.