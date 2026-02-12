Zayn Malik'ten Gigi Hadid açıklaması: Ona aşık değildim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zayn Malik ve Gigi Hadid 2015’ten 2021’e kadar büyük bir aşk yaşamış; bu aşkın meyvesi de 2020’de doğan kızları Khai olmuştu.

6 yıllık ilişkileri boyunca sürekli kavgalar ve ayrılıklarla gündeme gelen çift kızları olduktan ayrılık kararı almışlardı.

Ünlü şarkıcı Zayn Malik katıldığı podcast yayınında Gigi Hadid’le yaşadığı ilişkiyi ve bu konuda hissettiklerini açıkça dile getirdi ve hem kendi hayranlarını hem de Gigi Hadid’inkileri bir hayli şaşırttı.

"AŞIK OLMADIM"

Zayn Malik verdiği son röportajda eski sevgilisi Gigi Hadid'e asla “aşık” olmadığını düşündüğünü ve bir daha asla kamuoyunun gözü önünde bir ilişki yaşamayacağına yemin ettiğini açıkladı.



Son röportajında Zayn Malik daha önceki itirafını yineleyerek, o zamanlar aşık olduğuna inandığını ancak o zamandan beri duygularının düşündüğü kadar derin olmadığını fark ettiğini söyledi.

"YANLIŞ ANLAMIŞIM"

Gigi Hadid’le olan ilişkisine değinen Zayn Malik “Aşk anlayışım sürekli gelişiyor. O an aşk olduğunu düşünmüş olabilirim, ama yaşlandıkça belki de öyle olmadığını fark ettim. Belki şehvetti. Belki şuydu. Belki buydu. Aşk olduğunu düşünmüyoruum.

"ÇOCUĞUMUN ANNESİ"

Dürüst olmak gerekirse, bunu kayıtlara geçirmek için söylüyorum, G'yi her zaman seveceğim çünkü çocuğumun bu dünyada olmasının sebebi o ve ona son derece saygı duyuyorum. Onu her zaman seveceğim, ama ona aşık olup olmadığımı bilmiyorum. Onu çılgınca seviyorum, ama hayır, o noktada ona aşık olduğumu sanmıyorum.” dedi.