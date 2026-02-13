Cankan grubu yine karıştı! Malik Ayhan ve Fatih ABB yine küstü

- Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih ABB, 2023'te barışmalarına rağmen yeniden kavga etti.
- Malik Ayhan, "De Hele" şarkısına klip çeken Fatih ABB'yi suçladı ve klibin yayınının durdurulmasını istedi.
- Geçmişte, grup üyeleri İsmail YK'yı şarkılarını izinsiz kullanmakla suçlamışlardı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk pop müziğinin eski gruplarından Cankan grubunun iki üyesi Malik Ayhan ve Fatih ABB uzun süren küslüğün ardından 2023 yılında barışmıştı. Ancak bu barışma da uzun sürmedi.
SUÇLAMALARI VAR
Cankan grubunun kurucusu Malik Ayhan yayınladığı videoda hakkını vermediğini iddia ettiği Fatih ABB'den "Malum Şahıs" diye bahsederek suçlamalar yöneltti.
Ayhan, kendisinin sesinin yer aldığı "De Hele" şarkısına tek başına klip çeken Fatih ABB'ye klibinin yayınının durdurulması için uyarıda bulundu.
İSMAİL YK İDDİASI
Cankan daha önce verdiği röportajda İsmail YK'ya bazı suçlamalarda bulunmuşlardı. YK'nın birçok şarkısının kendilerine ait olduğunu hatta okumadıkları artık şarkıları İsmail YK'nın albümüne aldığını söylemişlerdi.