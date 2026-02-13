Cankan grubu yine karıştı! Malik Ayhan ve Fatih ABB yine küstü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk pop müziğinin eski gruplarından Cankan grubunun iki üyesi Malik Ayhan ve Fatih ABB uzun süren küslüğün ardından 2023 yılında barışmıştı. Ancak bu barışma da uzun sürmedi.

SUÇLAMALARI VAR

Cankan grubunun kurucusu Malik Ayhan yayınladığı videoda hakkını vermediğini iddia ettiği Fatih ABB'den "Malum Şahıs" diye bahsederek suçlamalar yöneltti.

Ayhan, kendisinin sesinin yer aldığı "De Hele" şarkısına tek başına klip çeken Fatih ABB'ye klibinin yayınının durdurulması için uyarıda bulundu.

İSMAİL YK İDDİASI

Cankan daha önce verdiği röportajda İsmail YK'ya bazı suçlamalarda bulunmuşlardı. YK'nın birçok şarkısının kendilerine ait olduğunu hatta okumadıkları artık şarkıları İsmail YK'nın albümüne aldığını söylemişlerdi.