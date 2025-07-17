Büşra Pekin'in değişimi gündem oldu! Son haline yorum yağdı

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan Büşra Pekin, bu süre zarfında imajındaki değişikliklerle sıkça konuşulmuştu.

15 KİLO VERDİ

Ünlü isim, birkaç yıl önce 6 ay süren yoğun bir çalışma ile 15 kilo vermişti. Pekin, değişimiyle ilgili olarak, "Giydiklerim artık çok daha yakışıyor, kendimi çok daha mutlu hissediyorum." demişti.

Son olarak Hasan Can Kaya ile bir filmde yer alan Büşra Pekin, değişimiyle bir kez daha gündemde. Pekin, bir kez daha sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Aşırı kilo veren Pekin'in son halindeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı gören takipçileri ise "Bu kim?" gibi yorumlar yaptı.