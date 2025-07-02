BYD Türkiye fiyatlarına büyük zam geldi: İşte yeni otomobil fiyatları

Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yaparak kısa sürede önemli bir oyuncu haline gelen Çinli otomobil devi BYD, Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı.

Geçtiğimiz ay fiyatlarında bir değişiklik yapmayan firma, bu ay neredeyse tüm modellerinin fiyatını artırarak bir zam güncellemesi gerçekleştirdi.

Neyse ki, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen SEAL U'nun şarj edilebilir hibrit versiyonu olan "DM-i", bu zamdan etkilenmedi ve fiyatını korudu.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel modellerinin fiyatları ne durumda? Gelin şimdi, markanın Türkiye'de sattığı tüm modellerin yeni fiyatlarına ve öne çıkan özelliklerine detaylıca bakalım.

BYD DOLPHIN TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Markanın Türkiye'deki hem en uygun fiyatlı hem de en küçük modeli olan BYD Dolphin'in Comfort donanımlı başlangıç fiyatı, yapılan zamla birlikte 1 milyon 365 bin TL'den 1 milyon 435 bin TL'ye yükseldi.

Şehir içi kullanıma uygun olan bu model, 150 kW gücündeki motoru, 427 kilometreye varan menzili ve 12.8 inç boyutlu dönebilen bilgi-eğlence ekranı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

BYD ATTO 3 TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

BYD'nin sportif tasarımlı C-SUV modeli ATTO 3'ün fiyatı da artarak 1 milyon 710 bin TL'den 1 milyon 795 bin TL'ye çıktı.

420 kilometre menzili ile dikkat çeken ve Türkiye'de sadece Design donanım paketi ile satılan otomobil, gitar telleri şeklindeki kapı iç cepleri gibi özgün iç tasarım detaylarına sahip.

BYD SEAL U EV TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen tamamen elektrikli BYD SEAL U, en dikkat çekici zammı alan model oldu.

Aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 925 bin TL'den 2 milyon 690 bin TL'ye gibi çok yüksek bir oranda artırıldı.

500 kilometreye varan menzil, 15.6 inç boyutunda dönebilen ekran ve 1.520 litreye ulaşan bagaj hacmi gibi özellikler sunan model, bu yeni fiyatıyla D-SUV segmentinde farklı bir konumda yer alacak.

BYD SEAL U DM-i TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

BYD SEAL U'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu olan DM-i ise bu ay zam görmeyen tek model oldu.

Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 115 bin TL olarak korunurken, 4x4 versiyonunun fiyatı ise 2 milyon 995 bin TL. Bu versiyon, 1.080 kilometreye varan toplam menzili ile benzinli ve elektrikli sürüşü bir arada sunuyor.

BYD SEAL TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

BYD'nin şık sedanı SEAL modelinin arkadan itişli Design versiyonunun fiyatı 1 milyon 850 bin TL'den 1 milyon 925 bin TL'ye yükseldi.

3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sunan dört çeker Excellence versiyonu ise 3 milyon 290 bin TL'lik yeni bir fiyata sahip.

520 kilometreye varan menzili ve HIFI Dynaudio Premium Ses Sistemi gibi özellikleriyle SEAL, elektrikli sedan pazarında iddialı bir oyuncu.

BYD HAN TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Markanın amiral gemisi sedan modeli olan BYD HAN, Temmuz ayında 3 milyon 750 bin TL'den 3 milyon 899 bin TL'ye yükselen bir fiyata sahip oldu.

380 kW gücündeki elektrik motoru, iF Tasarım Ödüllü görünümü ve premium iç mekanıyla lüks segmentte yer alıyor.

BYD TANG TEMMUZ 2025 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

BYD'nin amiral gemisi SUV modeli TANG'in fiyatı ise 4 milyon 220 bin TL'den 4 milyon 425 bin TL'ye çıktı.

Sadece 4x4 olarak satılan ve 530 kilometreye varan menzil sunan 7 koltuklu bu dev SUV, lüks ve geniş bir elektrikli araç arayanlara hitap ediyor.