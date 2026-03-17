Çağla Şıkel lüks harcamalara karşı: Köpek gibi çalışıyorum

İki çocuk annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel, son olarak lüks harcamalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşteki yoğun temposuna ve verdiği emeğe vurgu yapan ünlü mankenin sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Çok zor para kazandığını belirten Şıkel, "Köpek gibi çalışıyorum. Çantayı alıyorum, takıyorum; kızlara gösteriyorum, 'AA çok güzel çanta aldım' diyorum. 4 gün sonra herhangi bir çanta oluyor. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum. O çanta, benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor" sözleriyle lüks harcamalara karşı olduğunu gösterdi.

47 yaşındaki modelin sözleri sosyal medya kısa sürede dikkat çekti.