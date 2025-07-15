Can Yaman sevgilisi Sara Bluma ile yeni pozlar verdi! Fotoğraflara yorum yağdı

Türkiye'de yayınlanan “Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi dizilerle ünlenen adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman kariyerine başka bir yol çizip yurt dışına yerleşmişti.
İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman gündemden düşmüyor.
KIRMIZI HALIDA SEVGİLİSİYLE POZ VERMİŞTİ.
Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti.
TÜRKİYE'YE GELDİLER
DJ Sara Bluma'yla aik yaşayan Yaman, sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Birlikte tatile çıkan ikilinin plajdaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyayı salladı. Can Yaman sevgilisini plajda sırtında taşıdı.
O anları Sara Bluma kendi sosyal medya hesabından paylaştı.