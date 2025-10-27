Can Yaman, sevgilisi Sara Bluma’yı paylaşmaya doyamıyor! Yeni aşk kareleri geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Erkenci Kuş" dizisiyle ünlenen oyuncu Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etmek için ülkesini terk etmişti.

"TÜRKİYE DEĞİL İTALYA"

'El Turco' dizisi için tanıtım çalışmaları yürüten Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen, "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz; "İtalya" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

35 yaşındaki Yaman, sürpriz ilişkisini sosyal medya üzerinden ilan etmişti. Son olarak Sara Bluma, sevgilisiyle birlikte oldukları kareyi Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.