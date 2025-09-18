Cardi B, yine hamile! 4. kez anne oluyor

Her yaptığı olay isimlerden ünlü şarkıcı Cardi B, Offset ile 6 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Boşanma açıklaması sonrası hamile olduğunu duyuran Cardi B, Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cardi B, birkaç ay önce yeniden aşık olduğunu duyurmuştu.

YENİSİ AMERİKAN FUTBOLU OYNUYOR

Ünlü şarkıcı, Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile yeni bir aşka yelken açtı.

Haziran ayında ilişkilerini doğrulayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Cardi B, bugün CBS Mornings programında Gayle King ile yaptığı röportajla hamile olduğunu duyurdu.

"MUTLUYUM"

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Cardi B, açıklamasında; "Mutluyum, iyi bir yerde olduğumu ve çok güçlü olduğumu hissediyorum. Tüm bu işleri yaparken bir bebeği de yaratıyorum" dedi.