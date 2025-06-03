Cem Boyner’in kızı Elif Boyner köyde şalvar giyip ilahi söyledi

Haber Merkezi

Türkiye'nin en ünlü ailelerinden birisi...

İş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, bir süre önce Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşmişti.

SIK SIK PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR

Elif Boyner, Instagram platformunu aktif kullanmasıyla biliniyor.

Sık sık ilahi söylediği, tef çaldığı anları paylaşan Boyner, daha önce de “El emeği, göz nuru, kadın sazı, gönül sözü” mottosunu benimseyen Ayna Ayna ile bir araya gelmişti.

DEF ÇALIP İLAHİ SÖYLEDİ

Boyner, bu sefer ise köyünden kareler paylaştı.

Bir süre önce şehir hayatını bırakarak memleketi Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşen sosyetik isim, def çalıp "Resul Kızı Fatıma" ilahisini seslendirdi.

O anlar "Elif Boyner'in köyündeyiz" notuyla paylaşıldı.

VİRAL OLDU

Elif Boyner’in bu geleneksel kıyafetle ilahi söylemesi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayıldı.

Videoyu izleyenler, hem Boyner’in köy yaşamına olan yakınlığını hem de kültürel değerlere verdiği önemi takdir etti.

X, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılan video, viral oldu ve binlerce beğeni aldı.