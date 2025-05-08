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Kemal adında bir oğulları olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu, 10 Mart 2012'de evlenmiş, 31 Aralık 2013'te boşanmışlardı.

Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtmişti.

Ünlü komedyen, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istemişti.

Ancak Cem Yılmaz'ın bu talebi gerçekleşmemişti.

"O KONU KAPANDI"

Yağtu, katıldığı bir davette basın mensuplarının bu konuyla ilgili soruları üzerine "Nafaka durumu bitti. O zaten sonuçlandı, çoktan kapandı." diyerek, konuşmaktan kaçındı.