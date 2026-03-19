Demet Akalın'dan zayıflama iğnesi açıklaması: Kimseye inanmayın

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR YALAN"

Akalın, "Diyet yaparak zayıfladım" diyen bazı ünlü isimleri yalan söylemekle suçladı.

Kilo verme sürecinden bahseden Akalın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, kendisi de dahil olmak üzere ünlülerin çoğunun zayıflama iğnesi kullandığını söyledi.

"KİMSEYE İNANMAYIN"

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum' diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın anacığım.