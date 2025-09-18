Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu Ahu Yağtu hastaneye kaldırıldı! Beyin anevrizması geçirdi

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu'nun geçtiğimiz gün baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Burada tetkikleri yapılan Yağtu'nun tedavi süreci başladı ve ünlü oyuncunun menajerlik şirketi oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

NAFAKA

2012 yılında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile evlenen Ahu Yağtu, 20 ay sonra boşanmıştı. Oğulları Kemal’in velayeti Ahu Yağtu’ya verilmiş ancak nafaka meselesi çok konuşulmuştu. Ünlü ismin aldığı nafaka yıllar geçse de hala konuşuluyor.