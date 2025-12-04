Özge Ulusoy, babasının ölüm yıldönümü için paylaşım yaptı! Sözleri yürekleri sızlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Projeleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özge Ulusoy'un babası 3 sene önce Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetmişti.

Özge Ulusoy, 2022 yılında babasının ani ölümüyle kahrolmuştu. Her fırsatta babasına çarpan kişinin cezaevinde olmamasına isyan eden Ulusoy, ölüm yıldönümünde de sessiz kalmadı.

"BABASINI ZİYARET ETTİ"

Ulusoy, dün babasının mezarını ziyaret etti. Mezar başından paylaşım yapan Ulusoy "Babamın vefatının 3. yıldönümü... Bugün onu görmeye geldik. Hiç geçmeyecek o sızı içimize yerleşeli tam 3 yıl geçmiş. Mekanın cennet olsun babam. Bunu gören herkes onun için dua eder mi? Allah kabul etsin" dedi.