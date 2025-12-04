Giray Altınok'tan emeklilik açıklaması: 'Evi, arabayı aldık yeter'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile 2018'de nikâh masasına oturan bu evlilikten Emir adında da bir oğlu bulunan Giray Altınok, mutlu evliliği ve aile yaşantısıyla dikkat çeken oyunculardan.

Dijitalde yayınlanan Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, son olarak yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Ünlü isim kendisine yöneltilen 'Ne olursa emekli olursunuz?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

"EV VE ARABA YETER"

2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Altınok, “Ne olursa olsun; evimiz, arabamız var. Artık yeter, yorulursam emekli olurum” diyerek sektörden kopabileceğinin ilk sinyallerini verdi.

Altınok’un bu açıklaması, hem hayranlarını hem de medya sektörünü şaşırttı.