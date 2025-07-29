Cemre Baysel ameliyat oldu! Göğsündeki kitleyi aldırdı

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile ilişkisini bitiren Cemre Baysel, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor.

Dizisi bitince soluğu tatilde alan Baysel, şu sıralar sağlık sorunları yaşıyor.

Final bölümü çekilen Leyla dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

"BİZ NELER ATLATTIK"

Güzel oyuncu, "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir durum yok. Biz neler atlattık." yazdı.

Cemre Baysel'in, göğsünde 8 yıldır giderek büyüyen bir kitleyi Altunizade'deki özel bir hastanede aldırdığı öğrenildi. Kitlenin iyi huylu çıkmasının da oyuncuya rahat nefes aldırdığı belirtildi.