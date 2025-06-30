Cemre Baysel ayrılık sonrası tatilde! Fotoğrafını çekenler tanımadı

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre "evlenecekler" gözüyle bakılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sonrası kafasını dağıtmak isteyen Cemre Baysel sezon arasında soluğu tatilde aldı. Sahil yürüyüşüne çıkan Baysel, sosyal medya hesabından yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı. Sahilde yürüyüş yaparken başına gelen olayı şu sözlerle anlattı:

"BAYILIYORUM BÖYLE HİKAYELERE"

“İki güzel kadın uzaktan fotoğrafımı çekip yanıma geldi. ‘Çok güzel görünüyordunuz, fotoğrafınızı çektik. Dilerseniz size gönderelim’ dediler. Çok mutlu olduğumu ve paylaşacağımı söyledim. Ve beni hiç tanımadılar. Bayılıyorum böyle hikayelere.”