Cemre Baysel'in mini şortlu kombini! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in süper mini şortu sosyal medyayı ikiye böldü. Kıyafetine takipçileri yorum yağdırdı.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 09:22
Yeni dizi Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönen Cemre Baysel, dizide Zeynep rolüne hayat veriyor.

Güller ve Günahlar dizisi de dün başlayan Cannes’daki Mipcom Fuarı‘nda satışa sunulan diziler arasında yer aldı. Deniz Can Çelik’in yönettiği dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, düzenlenen partide de beraber poz verdi.

İDDİALI SEÇİM

Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Baysel, parti için iddialı bir seçim yapmıştı.

Süper mini şortu, parıltılı bluzu ve deri ceketiyle dikkat çeken oyuncu, kombinini deri çizmelerle tamamladı. Ancak bu tarzı, sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü.

