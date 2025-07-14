Cemre Baysel tatilde! Takipçileri anne-kız pozuna yorum yağdırdı

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrolü Cemre Baysel, ekranların dikkat çeken güzel oyuncularından.
YUNANİSTAN'I TERCİH ETTİ
Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Baysel, dizi çekimlerinin sona ermesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Annesiyle birlikte Yunanistan'a giden ünlü isim, peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Tatilden kareler yayınlayan Baysel'in en dikkat çeken karesi, annesiyle olan pozu oldu. Baysel'in annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Anne-kız pozu sosyal medyada olay olan Baysel'e, "Güzellik genetik" yorumları yazıldı.