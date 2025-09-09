Ceren Moray ve DJ sevgilisi Doğu Orcan evlendi

Fenomen dizi 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 40 yaşındaki Ceren Moray, kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

'Avlu' ve 'Öğretmen' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Moray, ikinci kez evlendi. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu DJ erkek arkadaşı Doğu Orcan ile mutluluğa evet dedi.

Moray, evlilik cüzdanını ve mutlu günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karelere beğeni yağdı.

İLK KOCASI

Moray, Eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlenmişti. 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı.