Ceyda Ateş, son sağlık durumu: "Ameliyat son seçenek"

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından 'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran daha sonra ABD'de hayatına devam etme kararı alan oyuncu Ceyda Ateş, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü isim son olarak hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

"ZORLU BİR İŞLEM"

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş, son durumunu paylaştı:

"Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak."