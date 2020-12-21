Ceylan: Ellerimizden kayıp gittin

Ceylan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Türkücü Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz yıl aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

25 YAŞINDAYDI

Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, bir süre yoğun bakımda kalmıştı. Yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Arkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Yeğeninin cenazesinde konuşan Ceylan gözyaşlarını tutamayarak “Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" demişti.

Bugün yeğeni Nazlıcan'ı ölümünün birinci ölüm yıl dönümünde anan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

"NAZLI KIZIM"

Yeğenine duyduğu özlemi dile getiren Ceylan, paylaşımında "Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu Nazlı kızım" ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı yeğeninin birkaç pozunu, "Ellerimizden kayıp gittin melek oldun Nazlıcan'ım" notuyla paylaştı.