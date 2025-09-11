CİMER'e şikayet edilmişti! Müjde Uzman'dan açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle ününe ün katan Müjde Uzman, geçtiğimiz haftalarda CİMER şikayeti ile gündeme gelmişti.

Ünlü isim, bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle komşuları tarafından CİMER'e şikayet edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, konunun tatlıya bağlandığını açıkladı.

"SORUNU ÇÖZÜK"

CİMER'e yapılan şikâyetin ardından yetkililerle görüştüğünü söyleyen Müjde Uzman; "Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz."