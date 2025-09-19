Danilo Şef'e 'Turkuaz Kart'ını Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

O da artık bizden biri...

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” mottolu Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni düzenlendi.

Törene katılan isimlerden biri ekranlarda adından söz ettiren Danilo Zanna oldu.

DANİLO ŞEF'E TURKUAZ KART

Etkinlikte Türkiye’de gastronomi alanında uzun süredir faaliyet gösteren, televizyon programlarıyla da tanınan Danilo Zanna’ya, Türkiye’deki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Turkuaz Kart" verildi.

TURKUAZ KART NEDİR

Turkuaz Kart, yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir.

Bu kart, özellikle yüksek nitelikli iş gücü, yatırımcılar, bilim insanları ve kültürel alanda katkı sağlayan kişilere verilir.

Kart sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan birçok hak ve avantajdan yararlanır.

Ayrıca, kart sahibinin eşi ve çocukları da ikamet izni alma hakkına sahip olur.