Danla Bilic'ten dikkat çeken açıklama: Alper Potuk'tan helallik almak istiyorum

Yıllar önce futbolcuları ifşaladığı tweet'lerle dikkat çeken Danla Bilic, bu sayede ünlenmişti.

Yaptığı paylaşımlar ve attığı mesajlarla ünlü futbolcuları kandıran ve bunları sosyal medyada paylaşan Bilic, bu sayede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Danla Bilic'e karşılık verip mesajına dönen bir yıldız isim de o dönem Alper Potuk'tu.

Burak Aktürk'ün sunduğu Açık Koltuk programına konuk olan Danla Bilic, zamanında ifşaladığı Alper Potuk'u kendi programı DanlaCast'e çağırdığını fakat Potuk'un gelmek istemediğini söyledi.

GELMEDİ

Helallik almak istediğini belirten Danla Bilic, 'Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Alper Potuk'tan özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmiyor.' ifadelerini kullandı.

Alper Potuk'un öne çıktığı ifşa mesajları Danla'ya epey bir takipçi kazandırmış, yeni girdiği yolda dikkat çeken biri haline gelmesini sağlamıştı.