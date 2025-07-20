David Beckham tıraş makinesinin azizliğine uğradı

Futbol sahalarının stil ikonu, moda dünyasının vazgeçilmez ismi David Beckham, saçlarından oldu..

50 yaşındaki Beckham, evde tıraş makinesiyle kendi saçını kesmeye çalışırken istemeden başının bir bölümünü tamamen kazıdı.

EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Victoria Beckham, eşinin bu talihsiz anlarını videoya çekerek 33 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

Videoda Victoria'nın şaşkınlığı açıkça görüldü.

David Beckham'ın ise gözlerinden pişmanlık akıyordu.

"BERBAT GÖRÜNÜYOR"

Victoria Beckham, videoda kocasına hiç tereddüt etmeden gerçekleri söyledi:

“Her zaman dürüst olacağım, bu gerçekten berbat görünüyor.” Eski Spice Girls yıldızı, çocuklarının bu olaydan saatlerce eğlence çıkaracağını da esprili bir dille ekledi.

ESKİ GÜNLERİ AKILLARA GELDİ

David Beckham’ın kendi kendine tıraş yaparken, makine başlığının düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘kel bölge’ sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranları bu duruma hem gülerken hem de geçmişteki efsane “skinhead” tarzına göndermelerde bulundu.

Beckham, daha önce bir röportajda 2000 yılında Leicester City maçında ilk kez denediği kazıtılmış saç modelini çok sevdiğini söylemişti.