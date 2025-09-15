Dedesinin hayaliydi! İbrahim Tatlıses’in torunu Oxford’a başvurdu

Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündem olan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"GÜLŞEN'İM"

Tatlıses, paylaşımına düştüğü “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak’a göndermede bulunmuştu.

TORUN OXFORD İSTİYOR

Tatlıses’in Gülşen’den olma torunu Berfin’in de doğum günü için paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

DEDESİNİN SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin Karakeçeli, eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlıyor. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford’a ocak ayında başvurusunu yaptı. Ancak başvurusu henüz sonuçlanmadı.

Torununun başarısı, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü de yeniden akıllara getirdi.